Доминик Тим: В матче с Джоковичем удача была на моей стороне

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне со счётом



«Пожалуй, это был лучший матч, в котором я принимал участие, — цитирует Тима официальный сайт тура. - Это была настоящая классика, эпический поединок, какие временами случаются на подобных больших турнирах.



Я знал, что должен сыграть именно так, чтобы победить его. В матче со всеми соперниками на этом турнире нужно прикладывать особые усилия для победы. Я сделал это в игре с Роджером и сегодня повторил. Пожалуй, Новак — лучший игрок мира сейчас, поэтому от меня требовалось нечто выдающееся, необычное. Так и получилось. Я выполнял удары очень мощно.



В этом матче было всё, что нужно. Новак был впереди, потом я. Он проводил изумительные розыгрыши. Я тоже. Матч заслуженно завершился тай-брейком. Когда два теннисиста топ-10 играют 2 часа 45 минут, то всё решает удача. На решающем тай-брейке она была на моей стороне. Я очень рад и горд.



Думаю, я сумел прибавить в агрессивном стиле игры на этом покрытии. Я стал гораздо чаще выходить в сетке, это важно на харде. К тому же у меня есть преимущество на данном покрытии. У меня не возникает проблем с бэкхендом, я посылаю мяч в комфортные зоны для меня. Именно поэтому я много раз могу рисковать и вероятность того, что мяч попадёт, высока».



Доминик, стартовавший с двух побед, обеспечил себе место в полуфинале. Австрийский теннисистпрокомментировал победу в матче с сербомна Итоговом чемпионате АТР в Лондоне со счётом 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5) «Пожалуй, это был лучший матч, в котором я принимал участие, — цитирует Тима официальный сайт тура. - Это была настоящая классика, эпический поединок, какие временами случаются на подобных больших турнирах.Я знал, что должен сыграть именно так, чтобы победить его. В матче со всеми соперниками на этом турнире нужно прикладывать особые усилия для победы. Я сделал это в игре с Роджером и сегодня повторил. Пожалуй, Новак — лучший игрок мира сейчас, поэтому от меня требовалось нечто выдающееся, необычное. Так и получилось. Я выполнял удары очень мощно.В этом матче было всё, что нужно. Новак был впереди, потом я. Он проводил изумительные розыгрыши. Я тоже. Матч заслуженно завершился тай-брейком. Когда два теннисиста топ-10 играют 2 часа 45 минут, то всё решает удача. На решающем тай-брейке она была на моей стороне. Я очень рад и горд.Думаю, я сумел прибавить в агрессивном стиле игры на этом покрытии. Я стал гораздо чаще выходить в сетке, это важно на харде. К тому же у меня есть преимущество на данном покрытии. У меня не возникает проблем с бэкхендом, я посылаю мяч в комфортные зоны для меня. Именно поэтому я много раз могу рисковать и вероятность того, что мяч попадёт, высока».Доминик, стартовавший с двух побед, обеспечил себе место в полуфинале.