Новак Джокович: Тим был невероятен, стоит отдать ему должное

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне с австрийцем Домиником Тимом со счётом



«Не думаю, что в моей жизни было много подобных матчей, когда соперник атакует в каждом ударе. Он был невероятен, — цитирует Джоковича официальный сайт тура. - Просто поразительно, как он в некоторых моментах потрясающе мощно бил по мячу и тот попадал в корт.



Он использовал каждую возможность, чтобы ударить как можно сильнее. Он играл плоско, пробивал с бэкхенда по линии. Он допустил не так много ошибок в этом ударе. Это поразительно. Я играл с ним раньше, знаю его игру. Но то, что он делал сегодня, это нечто необычайное. Я знаю, что он может играть на высоком уровне, но сегодня Доминик был феноменален.



Я горжусь тем, что отыгрался со счёта 5:6 в третьем сете, когда он подавал на матч. Я добрался до тай-брейка, вёл 3:0, 4:1, 5:4. Может, мне следовало сыграть агрессивнее в тех моментах, но стоит отдать Тиму должное».



Следующим соперником Новака будет швейцарец

Бьорна Борга. Сербский теннисистпрокомментировал поражение в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне с австрийцемсо счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7) «Не думаю, что в моей жизни было много подобных матчей, когда соперник атакует в каждом ударе. Он был невероятен, — цитирует Джоковича официальный сайт тура. - Просто поразительно, как он в некоторых моментах потрясающе мощно бил по мячу и тот попадал в корт.Он использовал каждую возможность, чтобы ударить как можно сильнее. Он играл плоско, пробивал с бэкхенда по линии. Он допустил не так много ошибок в этом ударе. Это поразительно. Я играл с ним раньше, знаю его игру. Но то, что он делал сегодня, это нечто необычайное. Я знаю, что он может играть на высоком уровне, но сегодня Доминик был феноменален.Я горжусь тем, что отыгрался со счёта 5:6 в третьем сете, когда он подавал на матч. Я добрался до тай-брейка, вёл 3:0, 4:1, 5:4. Может, мне следовало сыграть агрессивнее в тех моментах, но стоит отдать Тиму должное».Следующим соперником Новака будет швейцарец Роджер Федерер . Победитель их встречи станет вторым полуфиналистом от ГруппыБьорна Борга.