Итоговый турнир ATP. Тим победил Джоковича, Федерер обыграл Берреттини: обзор матчей (Видео)





Пятый номер мирового рейтинга австриец Доминик Тим нанес поражение второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом

В активе Тима две победы в двух матчах — ранее он обыграл



Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом

Напомним, в первом круге Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 5:7, 5:7.

Свой заключительный матч в Группе Бьорна Борга Федерер проведет против серба Новака Джоковича, а победитель этой встречи станет полуфиналистом







На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.Пятый номер мирового рейтинга австриецнанес поражение второй ракетке мира сербусо счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5) . Поединок продолжался 2 часа 47 минут.В активе Тима две победы в двух матчах — ранее он обыграл Роджера Федерера из Швейцарии. Таким образом, австриец первым пробился в полуфинал из Группы Бьорна Борга.Третья ракетка мираодержал победу над итальянцем, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:6(2), 6:3 . Матч длился 1 час 18 минут.Напомним, в первом круге Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 5:7, 5:7.Свой заключительный матч в Группе Бьорна Борга Федерер проведет против серба Новака Джоковича, а победитель этой встречи станет полуфиналистом Итогового чемпионата ATP