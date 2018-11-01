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Итоговый турнир ATP. Тим победил Джоковича, Федерер обыграл Берреттини: обзор матчей (Видео)
На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.

Пятый номер мирового рейтинга австриец Доминик Тим нанес поражение второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5). Поединок продолжался 2 часа 47 минут.
В активе Тима две победы в двух матчах — ранее он обыграл Роджера Федерера из Швейцарии. Таким образом, австриец первым пробился в полуфинал из Группы Бьорна Борга.

Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:6(2), 6:3. Матч длился 1 час 18 минут. 
Напомним, в первом круге Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 5:7, 5:7.
Свой заключительный матч в Группе Бьорна Борга Федерер проведет против серба Новака Джоковича, а победитель этой встречи станет полуфиналистом Итогового чемпионата ATP.



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