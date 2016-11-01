Итоговый чемпионат ATP. Тим обыграл Джоковича и стал первым полуфиналистом

В Лондоне (Великобритания) на



Пятый номер мирового рейтинга, 26-летний австриец Доминик Тим нанес поражение второй ракетке мира, 32-летнему сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5).



Поединок продолжался 2 часа 47 минут. За это время Тим реализовал все свои четыре брейк-пойнта, а Джокович реализовал три из девяти. На счету Доминика шесть эйсов и четыре двойные ошибки против девяти эйсов и трех двойных у Новака. Лидером их личного противостояния остается Джокович - 6:4.



В активе Тима две победы в двух матчах — ранее он обыграл

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Пятый номер мирового рейтинга, 26-летний австриецнанес поражение второй ракетке мира, 32-летнему сербусо счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 47 минут. За это время Тим реализовал все свои четыре брейк-пойнта, а Джокович реализовал три из девяти. На счету Доминика шесть эйсов и четыре двойные ошибки против девяти эйсов и трех двойных у Новака. Лидером их личного противостояния остается Джокович - 6:4.В активе Тима две победы в двух матчах — ранее он обыграл Роджера Федерера из Швейцарии. Таким образом, австриец первым пробился в полуфинал из Группы Бьорна Борга. Второй полуфиналист в группе определится по результатам встречи Джоковича с Федерером.