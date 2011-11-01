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Роджер Федерер: У меня нет причин сильно беспокоиться
Роджер Федерер: У меня нет причин сильно беспокоитьсяШвейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP в матче с итальянцем Маттео Берреттини — 7:6 (7:2), 6:3, а также рассказал, что не слишком переживает по поводу своего поражения от австрийца Доминика Тима.

«Необычное чувство – терпеть поражение, а потом снова возвращаться в игру. Но у меня уже есть подобный опыт, в прошлом году мне это удалось, — приводит слова Федерера сайт ATP. - Я очень доволен тем, как играл сегодня.
Против Маттео трудно действовать из-за его подачи. Но я сам неплохо справился с этим аспектом сегодня. Надеюсь, смогу продолжить в аналогичном ключе. Возможно, даже немного лучше сыграть в следующем матче.

У меня нет причин сильно беспокоиться после проигрыша Тиму. Мы приехали сюда, чтобы сыграть три матча и отдать всё, что у нас есть. Это была главная цель сезона – квалифицироваться на Итоговый турнир, что мы и сделали. У меня был выходной, и есть множество способов забыть про то поражение. Мне помогло общение с детьми. Я был готов сегодня. Сейчас это важнее всего».

Свой заключительный матч в Группе Бьорна Борга Федерер проведет против серба Новака Джоковича.

По материалам: Чемпионат.com
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