Итоговый чемпионат ATP. Федерер обыграл Берреттини (+Видео)

В Лондоне (Великобритания) на



Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец Роджер Федерер одержал победу над 23-летним итальянцем Маттео Берреттини, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:6(2), 6:3.



За 1 час 18 минут, проведенные на корт,е Федерер сделал два брейка из четырех возможных и отыграл все три брейк-пойнта, имевшиеся у Берреттини. Роджер выполнил восемь эйсов и избежал двойных ошибок, а Маттео шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу швейцарца – 2:0.



Напомним в первом круге Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 5:7, 5:7.



Свой заключительный матч в Группе Бьорна Борга Федерер проведет против серба



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарецодержал победу над 23-летним итальянцем, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:6(2), 6:3.За 1 час 18 минут, проведенные на корт,е Федерер сделал два брейка из четырех возможных и отыграл все три брейк-пойнта, имевшиеся у Берреттини. Роджер выполнил восемь эйсов и избежал двойных ошибок, а Маттео шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу швейцарца – 2:0.Напомним в первом круге Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 5:7, 5:7.Свой заключительный матч в Группе Бьорна Борга Федерер проведет против серба Новака Джоковича , а Берреттини встретится с австрийцем Домиником Тимом.