Кубок Федерации. Сборная Украины по итогам сезона выбыла из топ-20

Сборная Украины. Фото: btu.org.ua

По итогам сезона-2019 сборная Украины потеряла три позиции и опустилась на 23-е место. Наша сборная уступает 10 очков команде Китая и опережает сборную Италии на 200 очков.



В этом году на кортах в Польше украинкам не удалось пробиться в финал зонального этапа в Первой группе, где бы наша команда могла побороться за выход в плей-офф Второй Мировой группы.



Напомним, что прошлый сезон подопечные Михаила Филимы завершили на 20-й строчке, а 2017 год – на 10-м месте.



Сезон-2020 украинская команда начнет по-прежнему в Первой группе Евро-Африканской зоны и сыграет матчи зонального этапа в Эстонии. Соперницы украинок пока неизвестны.



Топ-10 рейтинга Кубка Федерации

1) Франция (+2) – 25280 очков

2) Чехия (-1) – 22700

3) США (-1) – 20115

4) Австралия – 14160

5) Беларусь – 11880

6) Румыния – 7562.5

7) Германия – 6822.5

8) Испания – 5532.5

9) Швейцария – 4735

10) Бельгия – 4050



В минувшие выходные в Брисбене прошел финал Кубка Федерации-2019, в котором сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом По итогам сезона-2019 сборная Украины потеряла три позиции и опустилась на 23-е место. Наша сборная уступает 10 очков команде Китая и опережает сборную Италии на 200 очков.В этом году на кортах в Польше украинкам не удалось пробиться в финал зонального этапа в Первой группе, где бы наша команда могла побороться за выход в плей-офф Второй Мировой группы.Напомним, что прошлый сезон подопечные Михаила Филимы завершили на 20-й строчке, а 2017 год – на 10-м месте.Сезон-2020 украинская команда начнет по-прежнему в Первой группе Евро-Африканской зоны и сыграет матчи зонального этапа в Эстонии. Соперницы украинок пока неизвестны.1) Франция (+2) – 25280 очков2) Чехия (-1) – 227003) США (-1) – 201154) Австралия – 141605) Беларусь – 118806) Румыния – 7562.57) Германия – 6822.58) Испания – 5532.59) Швейцария – 473510) Бельгия – 4050В минувшие выходные в Брисбене прошел финал Кубка Федерации-2019, в котором сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 3:2 и возглавила рейтинг.

По материалам: btu