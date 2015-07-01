На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кубок Федерации. Сборная Украины по итогам сезона выбыла из топ-20
Кубок Федерации. Сборная Украины по итогам сезона выбыла из топ-20Сборная Украины.  Фото: btu.org.ua

По итогам сезона-2019 сборная Украины потеряла три позиции и опустилась на 23-е место. Наша сборная уступает 10 очков команде Китая и опережает сборную Италии на 200 очков.

В этом году на кортах в Польше украинкам не удалось пробиться в финал зонального этапа в Первой группе, где бы наша команда могла побороться за выход в плей-офф Второй Мировой группы.

Напомним, что прошлый сезон подопечные Михаила Филимы завершили на 20-й строчке, а 2017 год – на 10-м месте.

Сезон-2020 украинская команда начнет по-прежнему в Первой группе Евро-Африканской зоны и сыграет матчи зонального этапа в Эстонии. Соперницы украинок пока неизвестны.

Топ-10 рейтинга Кубка Федерации
1) Франция (+2) – 25280 очков
2) Чехия (-1) – 22700
3) США (-1) – 20115
4) Австралия – 14160
5) Беларусь – 11880
6) Румыния – 7562.5
7) Германия – 6822.5
8) Испания – 5532.5
9) Швейцария – 4735
10) Бельгия – 4050

В минувшие выходные в Брисбене прошел финал Кубка Федерации-2019, в котором сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 3:2 и возглавила рейтинг.
По материалам: btu
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок Федерации. Сборная Украины выступит в Польше
Кубок Федерации. Сборная Украины потеряла в рейтинге две позиции
Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10
Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы
Рейтинг Кубка Дэвиса. Сборная Украины потеряла 10 позиций
Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф Второй Мировой группы
Кубок Дэвиса. Сборная Украины потеряла 9 позиций в рейтинге
Кубок Федерации. Украина примет Аргентину в Буче
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Кубок Федерации. Сборная Украины по итогам сезона выбыла из топ-20
Разозливший Надаля журналист считает, что Рафаэль должен извиниться
Рафаэль Надаль вышел из себя после вопроса о жене
Итоговый турнир ATP. Зверев прокомментировал победу над Надалем
Итоговый турнир ATP. Надаль объяснил поражение от Зверева

Последние новости спорта

17:06

WBC: Постол возглавил рейтинг, Усик обошел Поветкина 60 | Бокс

16:31

Кубок Федерации. Сборная Украины по итогам сезона выбыла из топ-20 64 | Теннис

16:12

Разозливший Надаля журналист считает, что Рафаэль должен извиниться 66 | Теннис

15:43

20-летняя американская гимнастка скончалась после падения с брусьев 87 | Гимнастика

14:36

Нойнер и Дальмайер получили премию Sportpresse Ball в номинации «Легенды спорта» 85 | Биатлон

14:29

Бывший чемпион сравнил Тайсона Фьюри с Мухаммедом Али 88 | Бокс

14:07

Формула-1 перестанет загрязнять воздух к 2030 году 90 | Формула-1

13:10

Мик Шумахер: У меня нет шансов перейти в Ф1 в 2020-м 93 | Формула-1

13:03

Рафаэль Надаль вышел из себя после вопроса о жене 117 | Теннис

12:40

Пидручный и Меркушина примут участие в Рождественской гонке 105 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

НБА. Карл-Энтони Таунс и Донован Митчелл возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Итоговый турнир ATP. Зверев - Надаль, Циципас - Медведев: обзор матчей (Видео)

Итоговый турнир ATP. Тим – Федерер, Джокович - Берреттини: обзор матчей (Видео)

Билли Джо Сондерс защитил титул чемпиона WBO (+Видео нокаута)

НБА. Коди Мартин и Николя Батюм возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Эффектные данки Зака Лавина и Аарона Гордона возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Трэй Янг возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Елена Старикова выиграла бронзу в спринте на этапе КМ во велотреку в Глазго
Михаил Ромачук выиграл золото и серебро на этапе КМ по плаванию в Дохе
Украинцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира по спортивному и боевому самбо
Анастасия Шаботова вторая на Volvo Open Cup в Риге (+Видео)
Свитолина заняла 5-е место по сумме призовых в WTA в этом сезоне


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2019 (182)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги