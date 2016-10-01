Итоговый чемпионат ATP. Зверев начал защиту титула с победы над Надалем

В Лондоне (Великобритания) на



Первая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от 22-летнего немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу немца со счетом 6:2, 6:4.



Надаль не заработал ни одного брейк-пойнта, а Зверев реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных. Рафаэль выполнил пять эйсов и избежал ошибок на подаче, Александр одиннадцать раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 5:1.



Напомним, в Группе Андре Агасси также выступают грек Стефаном Циципас и россиянин Даниил Медведев. Ранее Циципас



Таким образом, у Зверева и Циципаса теперь по одной победе, а у Надаля и Медведева - по одному поражению.? В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Первая ракетка мира, 33-летний испанецпотерпел поражение от 22-летнего немца, занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу немца со счетом 6:2, 6:4.Надаль не заработал ни одного брейк-пойнта, а Зверев реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных. Рафаэль выполнил пять эйсов и избежал ошибок на подаче, Александр одиннадцать раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 5:1.Напомним, в Группе Андре Агасси также выступают грек Стефаном Циципас и россиянин Даниил Медведев. Ранее Циципас обыграл Медведева со счетом 7:6(5), 6:4.Таким образом, у Зверева и Циципаса теперь по одной победе, а у Надаля и Медведева - по одному поражению.?