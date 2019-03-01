Итоговый чемпионат ATP. Циципас стартовал с победы над Медведевым





Шестой номер мирового рейтинга, 31-летний представитель Греции Стефанос Циципас одержал победу над четвертой ракеткой мира, 23-летним россиянином Даниилом Медведевым со счетом 7:6(5), 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Циципас реализовал один брейк-пойнт из четырех возможных и не позволил Медведеву заработать ни одного брейк-пойнта. Стефанос выполнил пять эйсов, Даниил – шесть, при этом оба избежали двойных ошибок на подаче. Это была первая победа грека в шести встречах с россиянином.

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Шестой номер мирового рейтинга, 31-летний представитель Грецииодержал победу над четвертой ракеткой мира, 23-летним россияниномсо счетом 7:6(5), 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Циципас реализовал один брейк-пойнт из четырех возможных и не позволил Медведеву заработать ни одного брейк-пойнта. Стефанос выполнил пять эйсов, Даниил – шесть, при этом оба избежали двойных ошибок на подаче. Это была первая победа грека в шести встречах с россиянином.