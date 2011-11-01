Итоговый турнир ATP. Тим – Федерер, Джокович - Берреттини: обзор матчей (Видео)





Пятый номер мирового рейтинга, 26-летний австриец Доминик Тим стартовал с победы над третье ракеткой мира, 38-летним швейцарцем Роджером Федерером со счетом 7:5, 7:5. Поединок продолжался 1 час 40 минут. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 5-2 в пользу австрийца.



Первая ракетка мира серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини, занимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 4 минуты.



На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) в рамках группового этапа, в первый день соревнований состоялись два матча в Группе Бьорна Борга.Пятый номер мирового рейтинга, 26-летний австриецстартовал с победы над третье ракеткой мира, 38-летним швейцарцемсо счетом 7:5, 7:5. Поединок продолжался 1 час 40 минут. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 5-2 в пользу австрийца.Первая ракетка мира сербразгромил итальянцазанимающего в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 4 минуты.