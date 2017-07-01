Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Марченко на три поднялся

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Елена Старикова выиграла бронзу в спринте на этапе КМ во велотреку в Глазго 58 | Велоспорт / Главные новости спорта

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Михаил Ромачук выиграл золото и серебро на этапе КМ по плаванию в Дохе 79 | Плавание / Главные новости спорта

15:47

Украинцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира по спортивному и боевому самбо 80 | Единоборства / Главные новости спорта

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Из-за нехватки снега в Поклюке Джима со словенцами отправилась на сбор в Норвегию 77 | Биатлон

14:32

Меркушина: Не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира 87 | Биатлон

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Яннис Адетокумбо разбил щит с логотипом «Оклахомы» 79 | Баскетбол

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