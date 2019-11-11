Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко потеряла два пункта

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 11 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга не произошло изменений. Лидером остается австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 1911 очков.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила шестое место. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.



Даяна Ястремская осталась 22-й ракеткой мира, два пункта утратила Леся Цуренко (72-я), на две позиции поднялась Катерина Козлова (87).



Во второй сотне мировой классификации места занимают три украинки. На три пункта каждая поднялись Катарина Завацкая (107) и Марта Костюк (152), на 20 позиций взлетела Ангелина Калинина (161).



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 11.11.2019 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935

…

22 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1825

72 (70). Леся Цуренко (Украина) – 842

87 (89). Катерина Козлова (Украина) – 711

107 (110) – Катарина Завацкая (Украина) – 607

152 (155). Марта Костюк (Украина) – 392

161 (181). Ангелина Калинина (Украина) – 330



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 11 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга не произошло изменений. Лидером остается австралийка, опережая ближайшую преследовательницу чешкуна 1911 очков.Первая ракетка Украинысохранила шестое место. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американкаосталась 22-й ракеткой мира, два пункта утратила(72-я), на две позиции поднялась(87).Во второй сотне мировой классификации места занимают три украинки. На три пункта каждая поднялись(107) и(152), на 20 позиций взлетела(161).1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 59403 (3). Наоми Осака (Япония) — 54964 (4). Симона Халеп (Румыния) — 54625 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 51926 (6). Элина Свитолина (Украина) — 50757 (7). Петра Квитова (Чехия) — 47768 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 46859 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 424510 (10). Серена Уильямс (США) — 393522 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 182572 (70). Леся Цуренко (Украина) – 84287 (89). Катерина Козлова (Украина) – 711107 (110) – Катарина Завацкая (Украина) – 607152 (155). Марта Костюк (Украина) – 392161 (181). Ангелина Калинина (Украина) – 330