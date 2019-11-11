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Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко потеряла два пункта
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко потеряла два пунктаЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 11 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга не произошло изменений. Лидером остается австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 1911 очков.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила шестое место. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.

Даяна Ястремская осталась 22-й ракеткой мира, два пункта утратила Леся Цуренко (72-я), на две позиции поднялась Катерина Козлова (87).

Во второй сотне мировой классификации места занимают три украинки. На три пункта каждая поднялись Катарина Завацкая (107) и Марта Костюк (152), на 20 позиций взлетела Ангелина Калинина (161).
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 11.11.2019 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935

22 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1825
72 (70). Леся Цуренко (Украина) – 842
87 (89). Катерина Козлова (Украина) – 711
107 (110) – Катарина Завацкая (Украина) – 607
152 (155). Марта Костюк (Украина) – 392
161 (181). Ангелина Калинина (Украина) – 330

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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