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Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
Сборная Франции выиграла Кубок ФедерацииСборная Франции. Фото: fedcup.com

В Перте (Австралия) состоялся финал Кубка Федерации-2019. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая команду Австралии со счетом 3:2.

В одиночных встречах первая ракетка мира австралийка Эшли Барти разгромила француженку Каролин Гарсию— 6:0, 6:0, но уступила Кристине Младенович — 6:2, 4:6, 6:7 (1:7).
Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5 и потерпела поражение от Кристины  Младенович — 1:6, 1:6. Таким образом, после одиночных встреч счет в матче был равный – 2:2.
 
Решающей стала парная встреча, в которой Каролин Гарсия и Кристина Младенович одержали победу над хозяйками корта Эшли Барти и Самантой Стосур со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.
Австралийки реализовали  один брейк-пойнт из пяти возможных, француженки – три из пяти. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Гарсия и Младенович допустили две двойные ошибки, а Барти и Стосур на подаче не ошибались.

Для сборной Франции это третий титул. Ранее француженки становились обладательницами трофея в 1997 и 2003 годах.

Кубок Федерации. Финал.  Перт (Австралия). 9-10 ноября
Австралия – Франция – 2:3
Эшли Барти  - Каролин Гарсия — 6:0, 6:0
Эшли Барти  - Кристина Младенович – 6:2, 4:6, 6:7(1)
Айла Томлянович - Полин Пармантье – 6:4, 7:5
Айла Томлянович - Кристина Младенович – 1:6, 1:6
Барти/Стосур - Гарсия/Младенович – 4:6, 3:6
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