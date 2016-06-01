Сборная Франции выиграла Кубок Федерации

Сборная Франции. Фото: fedcup.com

Кубок Федерации. Финал. Перт (Австралия). 9-10 ноября

В Перте (Австралия) состоялся финал Кубка Федерации-2019. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая команду Австралии со счетом 3:2.В одиночных встречах первая ракетка мира австралийкаразгромила француженку— 6:0, 6:0, но уступила Кристине Младенович — 6:2, 4:6, 6:7 (1:7).Австралийкаобыграла француженкусо счётом 6:4, 7:5 и потерпела поражение от— 1:6, 1:6. Таким образом, после одиночных встреч счет в матче был равный – 2:2.Решающей стала парная встреча, в которойодержали победу над хозяйками кортасо счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.Австралийки реализовали один брейк-пойнт из пяти возможных, француженки – три из пяти. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Гарсия и Младенович допустили две двойные ошибки, а Барти и Стосур на подаче не ошибались.Для сборной Франции это третий титул. Ранее француженки становились обладательницами трофея в 1997 и 2003 годах.- Каролин Гарсия — 6:0, 6:0Эшли Барти -– 6:2, 4:6, 6:7(1)- Полин Пармантье – 6:4, 7:5Айла Томлянович -– 1:6, 1:6Барти/Стосур -– 4:6, 3:6