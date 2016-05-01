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Чемпионка Australian Open из США уличена в применении допинга
Чемпионка Australian Open из США уличена в применении допингаАмериканская теннисистка Эбигейл Спирс отстранена от участия в турнирах за нарушение антидопинговой программы, сообщает пресс-служба ITF.

В допинг-пробе американки были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Таким образом, начиная с 7 ноября спортсменка не имеет права выступать на соревнованиях.

Напомним, что Спирс является чемпионкой Открытого первенства Австралии в миксте.
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