Чемпионка Australian Open из США уличена в применении допинга

Американская теннисистка Эбигейл Спирс отстранена от участия в турнирах за нарушение антидопинговой программы, сообщает пресс-служба ITF.



В допинг-пробе американки были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Таким образом, начиная с 7 ноября спортсменка не имеет права выступать на соревнованиях.



Напомним, что Спирс является чемпионкой Открытого первенства Австралии в миксте.

Американская теннисистка Эбигейл Спирс отстранена от участия в турнирах за нарушение антидопинговой программы, сообщает пресс-служба ITF.В допинг-пробе американки были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Таким образом, начиная с 7 ноября спортсменка не имеет права выступать на соревнованиях.Напомним, что Спирс является чемпионкой Открытого первенства Австралии в миксте.