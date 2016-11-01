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Стаховский и Марченко не прошли в 1/8 на «челленджере» в Братиславе
В Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open с призовым фондом 114,800 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

33-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 150-е место, проиграл в двух сетах 86-й ракете мира, 27-летнему итальянцу Стефано Траваглии, посеянному под третьим номером. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился  в пользу итальянца со счетом 6:4, 7:5.

Стаховский реализовал свой единственный брейк-пойнт и не удержал три своих подачи. На счету Сергей девять эйсов и одна двойная ошибка, а итальянец семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.

Илья Марченко, занимающмй в рейтинге ATP 244-е место, также завершил выступление во втором круге, проиграв 89-й ракетке мира, 23-летнему поляку Камилу Майрчзаку (4) со счетом 6:7(4), 0:6. 

Матч длился 1 час 10 минут. На счету Марченко 1 брейк из четырех возможных, восемь эйсов и две двойные ошибки. Майрчзак сделал четыре брейка, два эйса и допустил одну двойную ошибку.

Таким образом, на турнире в Братиславе в одиночном разряде украинцев не осталось.
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