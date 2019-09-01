Свитолина заняла 5-е место по сумме призовых в WTA в этом сезоне

Элина Свитолина второй год подряд замыкает топ-5 теннисисток по сумме призовых в женском Туре.По данным WTA на 4 ноября 2019 года наибольшую сумму призовых в этом году на свой счет записала первая ракетка мира Эшли Барти - более $11 миллионов. Для 23-летней австралийки это примерно в 2 раза больше, чем сумма её призовых за всю карьеру до этого сезона.Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь заняла 5-е место. В этом сезоне украинка заработала на турнирах более $6 миллионов. В прошлом сезоне Свитолина была 5-й с активом в $5,2 миллиона, а в сезоне-2017 - 9-й с суммой в $3,2 миллиона.1) Эшли Барти (Австралия) – $11,3 млн2) Симона Халеп (Румыния) – $6,96 млн3) Наоми Осака (Япония) – $6,788 млн4) Бьянка Андрееску (Канада) – $6,5 млн5) Элина СВИТОЛИНА (Украина) – $6,1 млн6) Каролина Плишкова (Чехия) – $5,1 млн7) Серена Уильямс (США) – $4,3 млн8) Кики Бертенс (Нидерланды) – $4,2 млн9) Белинда Бенчич (Швейцария) – $4,1 млн10) Петра Квитова (Чехия) – $3,7 млн31) Даяна Ястремская (Украина) – $1,2 млн62) Леся Цуренко (Украина) – $645 тысяч87) Катерина Козлова (Украина) – $499,9 тысячобщем рейтинге призовых за всю карьеру продолжает уверенно лидировать Серена Уильямс: $92,5 млн. На втором месте её сестра Винус с суммой в $41,7 млн. Элина Свитолина в общем рейтинге занимает 18-ю строчку – 19,2 млн.В топ-десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии «Forbes» попали исключительно представительницы тенниса.