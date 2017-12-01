Доминик Тим рассказал, чем Федерер, Надаль и Джокович отличаются от других игроков





«Мы находимся в удивительной ситуации: Федерер, Надаль и Джокович выиграли не менее 16 титулов на турнирах „Большого шлема“ каждый. Молодым игрокам с ними не повезло, — цитирует Тима Tennis World USA. - Но в то же время это и большая удача, ведь мы играем с тремя величайшими теннисистами всех времён.



От других игроков они отличаются стабильностью. Я побеждал их троих, в том числе на крупнейших турнирах. Они допускают очень мало невынужденных ошибок вне зависимости от турнира и покрытия.



Например, в полуфинале в Париже мне пришлось пять часов бороться с Джоковичем на невероятном уровне. Это было ужасно тяжело. Поэтому молодым игрокам крайне сложно выиграть турнир «Большого шлема». Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал об отношении к игрокам из «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера , испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича «Мы находимся в удивительной ситуации: Федерер, Надаль и Джокович выиграли не менее 16 титулов на турнирах „Большого шлема“ каждый. Молодым игрокам с ними не повезло, — цитирует Тима Tennis World USA. - Но в то же время это и большая удача, ведь мы играем с тремя величайшими теннисистами всех времён.От других игроков они отличаются стабильностью. Я побеждал их троих, в том числе на крупнейших турнирах. Они допускают очень мало невынужденных ошибок вне зависимости от турнира и покрытия.Например, в полуфинале в Париже мне пришлось пять часов бороться с Джоковичем на невероятном уровне. Это было ужасно тяжело. Поэтому молодым игрокам крайне сложно выиграть турнир «Большого шлема».