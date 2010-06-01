Врач Надаля раскрыл подробности о травме первой ракетки мира





«У Рафы при нагрузке возникает контрактура в суставе. Это то, что случилось в Париже. В настоящий момент у нас есть чёткая картина ситуации. Мы проведём необходимые процедуры и специальные тесты, чтобы понять, сможет ли он играть в Лондоне.



Есть категория травм, которая не позволяет чётко принять решение, участвовать в турнире или нет. Если существует шанс выступить, спортсмен всегда будет стремиться сыграть. Нам нужно будет следить за динамикой. Если она положительная, то можно выходить на корт.



Мы будем применять местные противовоспалительные средства и глубокую термотерапию. Это должно помочь. Кроме того, Рафаэлю придётся проделать большую адаптационную работу с физиотерапевтом.



Самое важное — это изменение в подаче. Такая травма позволяет практически без потерь действовать в обычной игре, но для подачи и смэшей нужно делать последовательную реадаптацию», — приводит слова Которро Daily Express.



Надаль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым. Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата.



В группу Бьорна Борга попали серб



в Лондоне пройдет с 10 по 17 ноября. Доктор Анхель-Руис Которро, занимающийся лечением Рафаэля Надаля, рассказал о характере травмы, из-за которой испанскому теннисисту пришлось снятся с «Мастерса» в Париже.«У Рафы при нагрузке возникает контрактура в суставе. Это то, что случилось в Париже. В настоящий момент у нас есть чёткая картина ситуации. Мы проведём необходимые процедуры и специальные тесты, чтобы понять, сможет ли он играть в Лондоне.Есть категория травм, которая не позволяет чётко принять решение, участвовать в турнире или нет. Если существует шанс выступить, спортсмен всегда будет стремиться сыграть. Нам нужно будет следить за динамикой. Если она положительная, то можно выходить на корт.Мы будем применять местные противовоспалительные средства и глубокую термотерапию. Это должно помочь. Кроме того, Рафаэлю придётся проделать большую адаптационную работу с физиотерапевтом.Самое важное — это изменение в подаче. Такая травма позволяет практически без потерь действовать в обычной игре, но для подачи и смэшей нужно делать последовательную реадаптацию», — приводит слова Которро Daily Express.Надаль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым. Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата.В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович , швейцарец Роджер Федерер , австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини. Итоговый чемпионат ATP в Лондоне пройдет с 10 по 17 ноября.