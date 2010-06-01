На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Врач Надаля раскрыл подробности о травме первой ракетки мира
Доктор Анхель-Руис Которро, занимающийся лечением Рафаэля Надаля, рассказал о характере травмы, из-за которой испанскому теннисисту пришлось снятся с «Мастерса» в Париже.

«У Рафы при нагрузке возникает контрактура в суставе. Это то, что случилось в Париже. В настоящий момент у нас есть чёткая картина ситуации. Мы проведём необходимые процедуры и специальные тесты, чтобы понять, сможет ли он играть в Лондоне.

Есть категория травм, которая не позволяет чётко принять решение, участвовать в турнире или нет. Если существует шанс выступить, спортсмен всегда будет стремиться сыграть. Нам нужно будет следить за динамикой. Если она положительная, то можно выходить на корт.

Мы будем применять местные противовоспалительные средства и глубокую термотерапию. Это должно помочь. Кроме того, Рафаэлю придётся проделать большую адаптационную работу с физиотерапевтом.

Самое важное — это изменение в подаче. Такая травма позволяет практически без потерь действовать в обычной игре, но для подачи и смэшей нужно делать последовательную реадаптацию», — приводит слова Которро Daily Express.

Надаль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым. Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата.

В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне пройдет с 10 по 17 ноября.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Врач Надаля: Мы уверены в том, что Рафа поедет на Олимпиаду
Рафаэль Надаль снялся с US Open и неизвестно когда вернется на корт
Спину Рафаэля Надаля будут лечить стволовыми клетками
Возвращение Надаля на корт откладывается
Организаторы Roland Garros установят статую Рафаэля Надаля
Тони Надаль: Джокович — фаворит полуфинала, но у Рафы есть шансы
Новак Джокович: Сейчас играю в свой лучший теннис и сделаю все, чтобы стать №1
Содерлинг: «С Надалем будет тяжело... Иначе не бывает»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Врач Надаля раскрыл подробности о травме первой ракетки мира
Новак Джокович: Думаю, вы меня ещё будете видеть долго
Марченко победил Недовесова и вышел во второй круг на «челленджере» в Братиславе
Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTA
Свитолина: Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным

Последние новости спорта

14:57

Врач Надаля раскрыл подробности о травме первой ракетки мира 151 | Теннис

14:35

Майки Гарсия: Я достиг достаточно, чтобы считаться хорошим боксером, но я хочу быть великим 260 | Бокс

14:27

Бивол посоветовал Ковалеву завершить карьеру 121 | Бокс

14:17

Крис Юбэнк: Ковалев выглядел так, будто старался не причинить вреда Канело 120 | Бокс

14:04

НБА. Трэй Янг возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео) 130 | Баскетбол / Видео

13:45

НБА. «Атланта» Леня обыграла «Сан-Антонио», «Лейкерс» победил «Чикаго» и другие результаты (+Видео) 149 | Баскетбол

10:49

НХЛ. Названы три звезды игрового дня 153 | Хоккей

10:45

НХЛ. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Ванкувер», «Аризона» проиграла «Калгари» и другие результаты 139 | Хоккей

18:53

Сергею Ковалеву запретили выходить на ринг до января 2020 года 222 | Бокс

18:43

Нико Росберг советует Боттасу, как одолеть Хэмилтона 157 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

НБА. Трэй Янг возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Хорфорд, Вуд и Ирвинг возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Баззер биттеры Уэстбрука и Кузмы и «мельница» Фокса – в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Париж. Джокович – Шаповалов: обзор финального матча (Видео)

Итоговый турнир WTA. Барти - Свитолина: обзор финального матча (Видео)

Итоговый турнир WTA. Бабош/Младенович – Стрыкова/Су-Вей: обзор финального матча (Видео)

Итоговый турнир WTA. Барти - Плишкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Формула-1. Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон завоевал титул
Итоговый турнир WTA. Барти стала чемпионкой, победив Свитолину
Семен Новиков – двукратный чемпионат мира U-23 по греко-римской борьбе
Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева (+Видео нокаута)
Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина будет защищать титул против Эшли Барти


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2019 (98)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги