Новак Джокович: Думаю, вы меня ещё будете видеть долго

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист



«Сложно выбрать какой-то рекорд. Я думаю, что я в любом случае ещё долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу ещё долго играть. Надеюсь, что вы меня ещё будете видеть долго», — приводит слова Джоковича Tennis 365.



Сербский теннисист занимает третье место в списке теннисистов, одержавших наибольшее количество побед на турнирах «Большого шлема». Он уступает лишь Рафаэлю Надалю и



В начале ноября 2019 года

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру. Отвечая на вопрос, какой он рекорд хотел бы побить, серб заверил, что у него впереди ещё много времени.«Сложно выбрать какой-то рекорд. Я думаю, что я в любом случае ещё долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу ещё долго играть. Надеюсь, что вы меня ещё будете видеть долго», — приводит слова Джоковича Tennis 365.Сербский теннисист занимает третье место в списке теннисистов, одержавших наибольшее количество побед на турнирах «Большого шлема». Он уступает лишь Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру В начале ноября 2019 года Джокович стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция).