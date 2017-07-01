На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTA
Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTAЭлина Свитолина. j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поражения в финальном матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) с австралийкой Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6.

«Думаю, Эшли провела великолепный матч. Она была в игре на сто процентов. Мне было очень нелегко, — приводит слова Свитолиной ASAP Sports. - В первом сете у меня возникла одна маленькая возможность. К сожалению, соперница сыграла отлично. Больше шансов вернуться в игру у меня не было. Всё в первом сете случилось очень быстро.

Во второй партии игра состояла из взлётов и падений. Но в целом Барти действовала прекрасно. Мне было сложно что-то сделать. Я упустила свои шансы, это и стало решающим. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира».

Свитолина не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Свитолина: Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным
Итоговый турнир WTA. Барти - Свитолина: обзор финального матча (Видео)
Итоговый турнир WTA. Барти стала чемпионкой, победив Свитолину
Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина будет защищать титул против Эшли Барти
Великолепный резаный форхенд Свитолиной в матче с Халеп (Видео)
Элина Свитолина установила уникальное достижение
Свитолина: В матче со Стивенс я не была на корте на 100%
Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTA
Свитолина: Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным
Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Париж. Джокович – Шаповалов: обзор финального матча (Видео)

Последние новости спорта

16:58

Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник 124 | Формула-1

16:50

Стали известны дата и место проведения боя Рамирес - Постол 127 | Бокс

16:40

Костя Цзю рассказал, чего не хватило Ковалеву для победы над Альваресом 148 | Бокс

16:28

Баду Джек: Бой Ковалев — Канело выглядел как купленный 159 | Бокс

15:56

Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTA 135 | Теннис

15:47

Свитолина: Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным 123 | Теннис

15:42

Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира 136 | Теннис

15:05

Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира 137 | Теннис

14:35

Ярослава Магучих вошла в число финалистов премии «Восходящая звезда» IAAF 365 | Легкая атлетика

14:12

Лиза Виттоцци: Не завершила бы карьеру в возрасте Дальмайер, даже если бы выиграла Кубок мира 132 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

НБА. Баззер биттеры Уэстбрука и Кузмы и «мельница» Фокса – в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Париж. Джокович – Шаповалов: обзор финального матча (Видео)

Итоговый турнир WTA. Барти - Свитолина: обзор финального матча (Видео)

Итоговый турнир WTA. Бабош/Младенович – Стрыкова/Су-Вей: обзор финального матча (Видео)

Итоговый турнир WTA. Барти - Плишкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Итоговый турнир WTA. Свитолина - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Париж. Джокович – Циципас: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Формула-1. Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон завоевал титул
Итоговый турнир WTA. Барти стала чемпионкой, победив Свитолину
Семен Новиков – двукратный чемпионат мира U-23 по греко-римской борьбе
Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева (+Видео нокаута)
Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина будет защищать титул против Эшли Барти


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2019 (74)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги