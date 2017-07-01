Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTA

Элина Свитолина. j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поражения в финальном матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) с австралийкой Эшли Барти со счётом



«Думаю, Эшли провела великолепный матч. Она была в игре на сто процентов. Мне было очень нелегко, — приводит слова Свитолиной ASAP Sports. - В первом сете у меня возникла одна маленькая возможность. К сожалению, соперница сыграла отлично. Больше шансов вернуться в игру у меня не было. Всё в первом сете случилось очень быстро.



Во второй партии игра состояла из взлётов и падений. Но в целом Барти действовала прекрасно. Мне было сложно что-то сделать. Я упустила свои шансы, это и стало решающим. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира».



Свитолина не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году. Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поражения в финальном матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) с австралийкой Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6 «Думаю, Эшли провела великолепный матч. Она была в игре на сто процентов. Мне было очень нелегко, — приводит слова Свитолиной ASAP Sports. - В первом сете у меня возникла одна маленькая возможность. К сожалению, соперница сыграла отлично. Больше шансов вернуться в игру у меня не было. Всё в первом сете случилось очень быстро.Во второй партии игра состояла из взлётов и падений. Но в целом Барти действовала прекрасно. Мне было сложно что-то сделать. Я упустила свои шансы, это и стало решающим. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира».Свитолина не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.