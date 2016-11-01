Свитолина: Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным





«Я буду отдыхать. Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным. Я должна быть там. Затем проведу некоторое время на Украине. После этого мы переместимся в Дубай, где проведём предсезонную подготовку. Будем готовиться около месяца», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.



Бойфрендом Элины является французский теннисист Гаэль Монфис. Он попал на Украинская теннисистка Элина Свитолина, проигравшая в финале Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне представительнице Австралии Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6 , рассказала о своих ближайших планах.«Я буду отдыхать. Поеду в Лондон, потому что кое-кто там будет запасным. Я должна быть там. Затем проведу некоторое время на Украине. После этого мы переместимся в Дубай, где проведём предсезонную подготовку. Будем готовиться около месяца», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.Бойфрендом Элины является французский теннисист Гаэль Монфис. Он попал на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне в качестве запасного. Жеребьёвка турнира состоится завтра, 5 ноября.