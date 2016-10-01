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Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 4 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Испанец Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, сместив на второе место серба Новака Джоковича. На одну позицию улучшили свое положение в рейтинге грек Стефаном Циципас (6-й), итальянец Маттео Берреттини (8) и испанец Роберто Баутиста-Агут (9). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул француз Гаэль Монфис, поднявшись с 13-го места.

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял три пункта и теперь занимает 150-е место.

Илья Марченко поднялся на 12 пунктов и расположился на 244-й позиции.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 04.11 2019 г.:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9585 очков
2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5705
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5025
6 (7). Стефанос Циципаc (Греция) – 4000
7 (6). Александр Зверев (Германия) – 2945
8(9). Маттео Берреттини (Италия) – 2670
9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540
10 (13). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530

150 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 363
244 (256). Илья Марченко (Украина) – 193

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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