Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 4 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Испанец Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, сместив на второе место серба Новака Джоковича. На одну позицию улучшили свое положение в рейтинге грек Стефаном Циципас (6-й), итальянец Маттео Берреттини (8) и испанец Роберто Баутиста-Агут (9). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул француз Гаэль Монфис, поднявшись с 13-го места.



Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял три пункта и теперь занимает 150-е место.



Илья Марченко поднялся на 12 пунктов и расположился на 244-й позиции.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 04.11 2019 г.:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков

2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8945

3 (3).

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5705

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5025

6 (7). Стефанос Циципаc (Греция) – 4000

7 (6). Александр Зверев (Германия) – 2945

8(9). Маттео Берреттини (Италия) – 2670

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540

10 (13). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530

…

150 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 363

244 (256). Илья Марченко (Украина) – 193



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 4 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Испанецстал первой ракеткой мира, сместив на второе место серба. На одну позицию улучшили свое положение в рейтинге грек(6-й), итальянец(8) и испанец(9). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул француз, поднявшись с 13-го места.Украинский теннисистпотерял три пункта и теперь занимает 150-е место.Илья Марченко поднялся на 12 пунктов и расположился на 244-й позиции.г.:1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 89453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 61904 (4). Даниил Медведев (Россия) - 57055 (5). Доминик Тим (Австрия) – 50256 (7). Стефанос Циципаc (Греция) – 40007 (6). Александр Зверев (Германия) – 29458(9). Маттео Берреттини (Италия) – 26709 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 254010 (13). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530150 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 363244 (256). Илья Марченко (Украина) – 193