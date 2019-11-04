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Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мираЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 4 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина стала шестой ракеткой мира, поднявшись в 8-го места. На два пункта поднялась Даяна Ястремская (22-я), на один - Леся Цуренко (70), а Катерина Козлова потеряла пять позиций (89-я).

Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки. На семь пунктов поднялась Катарина Завацкая (110), на восемь – Ангелина Калинина (181), а Марта Костюк опустилась со 150-й на 155-ю строчку рейтинга.

В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Румынка Симона Халеп стала четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место канадку Бьянку Андрееску. По одной позиции утратили чешка Петра Квитова (7) и швейцарка Белинда Бенчич (8). На девятое место поднялась голландка Кики Бертенс, сместив на десятую строчку американку Серену Уильямс.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 04.11.2019г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192
6 (8). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

22 (24). Даяна Ястремская (Украина) – 1825
70 (71). Леся Цуренко (Украина) – 842
89 (84). Катерина Козлова (Украина) – 711
110 (117) – Катарина Завацкая (Украина) – 593
155 (150). Марта Костюк (Украина) – 392
181 (189). Ангелина Калинина (Украина) – 330

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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