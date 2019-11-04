Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 4 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.стала шестой ракеткой мира, поднявшись в 8-го места. На два пункта поднялась(22-я), на один -(70), апотеряла пять позиций (89-я).Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки. На семь пунктов поднялась(110), на восемь –(181), аопустилась со 150-й на 155-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Румынкастала четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место канадку. По одной позиции утратили чешка(7) и швейцарка(8). На девятое место поднялась голландка, сместив на десятую строчку американку1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 59403 (3). Наоми Осака (Япония) — 54964 (5). Симона Халеп (Румыния) — 54625 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 51926 (8). Элина Свитолина (Украина) — 50757 (6). Петра Квитова (Чехия) — 47768 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 47459 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 424510 (9). Серена Уильямс (США) — 393522 (24). Даяна Ястремская (Украина) – 182570 (71). Леся Цуренко (Украина) – 84289 (84). Катерина Козлова (Украина) – 711110 (117) – Катарина Завацкая (Украина) – 593155 (150). Марта Костюк (Украина) – 392181 (189). Ангелина Калинина (Украина) – 330