Итоговый турнир WTA. Барти - Свитолина: обзор финального матча (Видео)



Первая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти одержала победу над восьмым номером мирового рейтинга, 25-летней украинкой Элиной Свитолиной со счетом

Эшли Барти стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA. Для австралийки этот трофей стал четвертым в сезоне и седьмым в карьере.





В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде состоялся финальный матч.Первая ракетка мира, 23-летняя австралийкаодержала победу над восьмым номером мирового рейтинга, 25-летней украинкойсо счетом 6:4, 6:3 . Поединок продолжался 1 час 26 минут.Эшли Барти стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA. Для австралийки этот трофей стал четвертым в сезоне и седьмым в карьере.