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Итоговый турнир WTA. Барти - Свитолина: обзор финального матча (Видео)
В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде состоялся финальный матч.
Первая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти одержала победу над восьмым номером мирового рейтинга, 25-летней украинкой Элиной Свитолиной со счетом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
Эшли Барти стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA. Для австралийки этот трофей стал четвертым в сезоне и седьмым в карьере.
 

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