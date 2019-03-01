Эшли Барти получит рекордные призовые в истории тенниса

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, выигравшая Итоговой турнир WTA в Шэньчжэне (Китай), завоевала рекордные призовые в истории тенниса. За пять матчей, проведенных на турнире, она получит $ 4,42 млн.



Напомним, в финале Барти одержала победу над действующей чемпионкой турнира украинкой Элиной Свитолиной со счетом



Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке. В этом году общая сумма призовых составила рекордные $14,0 млн.



Для 23-летней австралийки этот трофей стал четвертым в сезоне и седьмым в карьере.





Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, выигравшая Итоговой турнир WTA в Шэньчжэне (Китай), завоевала рекордные призовые в истории тенниса. За пять матчей, проведенных на турнире, она получит $ 4,42 млн.Напомним, в финале Барти одержала победу над действующей чемпионкой турнира украинкой Элиной Свитолиной со счетом 6:4, 6:3 . Украинка за пять матчей заработала $ 2,4 млн.Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке. В этом году общая сумма призовых составила рекордные $14,0 млн.Для 23-летней австралийки этот трофей стал четвертым в сезоне и седьмым в карьере.