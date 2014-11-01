Джокович победил Шаповалова в финале «Мастерса» в Париже

В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде прошел финальный матч.Первая ракетка мира, 32-летний серб, посеянный под первым номером победил в двух партиях 20-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:3. 6:4. ZМатч продолжался 1 час 6 минут. Новак реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных, а Шаповалов не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. Новак два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против одиннадцати эйсов и трех двойных ошибок у канадца. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 4:0.Для Джоковича этот титул стал пятым в сезоне, пятым на Rolex Paris Masters и 77-м в карьере. За победу на «Мастерсе» в Париже Новак получит 1000 рейтинговых очков и 995,720 евро призовых.