Итоговый турнир WTA. Бабош/Младенович – Стрыкова/Су-Вей: обзор финального матча (Видео)





Венгерка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович уверенно обыграли в двух партиях чешку Барбору Стрыкову и Се Су-Вей из Китайского Тайбэя со счетом

Таким образом, Бабош и Младенович защитили чемпионский титул, завоёванный в 2018 году на Итоговом чемпионате WTA а Сингапуре.



В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде состоялся финальный матч./Венгеркаи представительница Францииуверенно обыграли в двух партиях чешкуиз Китайского Тайбэя со счетом 6:1, 6:3 Таким образом, Бабош и Младенович защитили чемпионский титул, завоёванный в 2018 году на Итоговом чемпионате WTA а Сингапуре.