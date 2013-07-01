Итоговый чемпионат WTA. Бабош и Младенович защитили чемпионский титул в парном разряде

Тимея Бабош, Кристина Младенович. Фото Кристина Младенович

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде состоялся финальный матч.Венгерская теннисистка(№6 в парном рейтинге WTA) и представительница Франции(5) уверенно обыграли в двух партиях чешку(1) ииз Китайского Тайбэя со счетом 6:1, 6:3.Поединок продолжался 1 час 5 минут. Бабош и Младенович выиграли пять геймов на приеме и проиграли один на своей подаче. На их счету один эйс при отсутствии двойных ошибок, а Стрыкова и Су-Сей ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Таким образом, Бабош и Младенович защитили чемпионский титул, завоеванный в 2018 году на Итоговом чемпионате WTA а Сингапуре.Данный титул стал для Бабош и Младенович 22-м за карьеру в парном разряде, принеся $315,000 призовых и 1080 рейтинговых очков.