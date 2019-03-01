Итоговый турнир WTA. Барти - Плишкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Эшли Барти стала финалисткой Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над 27-летней чешкой Каролиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом

В финале Эшли Барти предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной.



Первая ракетка мира 23-летняя австралийкастала финалисткой Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над 27-летней чешкой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом 4:6, 6:2, 6:3 . Поединок продолжался 1 час 53 минуты.В финале Эшли Барти предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной.