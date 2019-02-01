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Итоговый турнир WTA. Свитолина - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Восьмая ракетка мира 25-летняя украинка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA после победы над 22-летней швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей в мировом рейтинге седьмое место. При счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки Бенчич отказалась от продолжения встречи. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.
В финале действующая чемпионка турнира Свитолина будет защищать свой титул в матче против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.

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