Итоговый турнир WTA. Свитолина - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA после победы над 22-летней швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей в мировом рейтинге седьмое место. При счете

В финале действующая чемпионка турнира Свитолина будет защищать свой титул в матче против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.



Восьмая ракетка мира 25-летняя украинкавышла в финал Итогового турнира WTA после победы над 22-летней швейцаркой, занимающей в мировом рейтинге седьмое место. При счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки Бенчич отказалась от продолжения встречи. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.В финале действующая чемпионка турнира Свитолина будет защищать свой титул в матче против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.