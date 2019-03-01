Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина будет защищать титул против Эшли Барти

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. прошли полуфинальные матчи.Действующая чемпионка турнира, восьмая ракетка мира 25-летняя украинкавышла в финал после победы над 22-летней швейцаркой, занимающей в мировом рейтинге седьмое место. При счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки Бенчич отказалась от продолжения встречи.Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Элина выполнила 16 эйсов и допустила три двойные ошибки против двух эйсов и шести двойных у Белинды. Благодаря победе украинка сравняла счет по личным встречам со швейцаркой – 2:2.В финале Свитолиной предстоит сразиться против первой ракетки мира, 23-летней австралийкиБарти стала финалисткой турнира, одержав победу над 27-летней чешкой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом 4:6, 6:2, 6:3.За 1 час 53 минуты, проведенные на корте, Барти реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, Плишкова – один из 12-ти. Эшли выполнила одиннадцать эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Каролина один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу австралийки.На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Барти лидирует украинка со счетом 5:0.