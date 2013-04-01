Надаль обыграл Цонгу и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Париже





Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль (2) стал последним полуфиналистом, одержав победу над 34-летним французом Жо-Вилфридом Цонгой (WС), занимающим в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 7:6(4), 6:1.



Матч продолжался 1 час 35 минут. Надаль реализовал два брейк-пойнта из двух возможных, Цонга не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля семь эйсов и одна двойная ошибка против восьми эйсов и двух двойных у Жо-Вилфрида. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 10:4.



В полуфинале соперником Надаля будет канадец

В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(2) стал последним полуфиналистом, одержав победу над 34-летним французом(WС), занимающим в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 7:6(4), 6:1.Матч продолжался 1 час 35 минут. Надаль реализовал два брейк-пойнта из двух возможных, Цонга не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля семь эйсов и одна двойная ошибка против восьми эйсов и двух двойных у Жо-Вилфрида. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 10:4.В полуфинале соперником Надаля будет канадец Денис Шаповалов