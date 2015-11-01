Париж. Джокович – Циципас: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Новак Джокович (1) в матче 1/4 финала на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция) разгромил 21-летнего грека Стефаноса Циципаса (7), занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Для победы со счетом

За выход в финал «Мастерса» Джокович сыграет против болгарина





Первая ракетка мира серб(1) в матче 1/4 финала на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция) разгромил 21-летнего грека(7), занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Для победы со счетом 6:1, 6:2 Новаку потребовалось 58 минут.За выход в финал «Мастерса» Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова