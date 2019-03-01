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Итоговый турнир WTA. Плишкова - Халеп: обзор матча (Видео)
На Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) состоялся последний матч группового раунда, в котором разыгрывалась последняя путевка в полуфинал турнира.

Вторая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова в трех сетах сломила сопротивление 28-летней румынки Симоны Халеп, занимающей в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:0, 2:6, 6:4.
За выход в финал соревнований Плишкова сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.
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