Итоговый турнир WTA. Плишкова - Халеп: обзор матча (Видео)





Вторая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова в трех сетах сломила сопротивление 28-летней румынки Симоны Халеп, занимающей в мировом рейтинге пятое место, со счетом

За выход в финал соревнований Плишкова сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

На Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) состоялся последний матч группового раунда, в котором разыгрывалась последняя путевка в полуфинал турнира.Вторая ракетка мира, 27-летняя чешкав трех сетах сломила сопротивление 28-летней румынки, занимающей в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:0, 2:6, 6:4 За выход в финал соревнований Плишкова сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.