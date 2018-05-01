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Шаповалов не пустил Монфиса в полуфинал на «Мастерсе» в Париже
В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

20-летний канадец Денис Шаповалов, занимающий в мировом рейтинге 28-е место, нанес поражение 13-й ракетке мира, 33-летнему французу Гаэлю Монфису (13) со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 59 минут. Шаповалов реализовал четыре брейк-пойнта из пяти возможных, а Монфис не заработал ни одного брейк-пойнта. Денис выполнил пять эйсов и обошелся без ошибок на подаче. Монфис три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Благодаря победе канадец сравнял счет по личным встречам с Монфисом – 1:1.

В полуфинале соперником Шаповалова станет или испанец Рафаэль Надаль (2), или француз Жо-Вилфрид Цонга (WC).

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