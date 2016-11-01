Джокович разгромил Циципаса в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париж

В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира серб(1) разгромил 21-летнего грека(7), занимающего в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:1, 6:2.Матч продолжался лишь 58 минут. Джокович сделал пять брейков из десяти возможных и не позволил Циципасу заработать ни одного брейк-пойнта. Новак выполнил пять эйсов и избежал ошибок на подаче, а Стефанос три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 2:2.За выход в финал турнира Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова.