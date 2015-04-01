Димитров стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Париже





27-я ракетка мира, 28-летний болгарин Григор Димитров одержал победу над 23-летним чилийцем Кристьяном Гариным, занимающим в рейтинге ATP 42-е место, со счетом 6:2, 7:5.



Матч длился 1 час 30 минут. Димитров сделал пять брейков, шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. На счету Гарина два брейка, один эйс и две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.



За путевку в финал «Мастерса» Димитрову предстоит сразиться или с



В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.27-я ракетка мира, 28-летний болгаринодержал победу над 23-летним чилийцем, занимающим в рейтинге ATP 42-е место, со счетом 6:2, 7:5.Матч длился 1 час 30 минут. Димитров сделал пять брейков, шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. На счету Гарина два брейка, один эйс и две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.За путевку в финал «Мастерса» Димитрову предстоит сразиться или с Новаком Джоковичем (1), или со Стефаносом Циципасом (7).