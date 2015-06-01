Итоговый турнир WTA. Плишкова стала последней полуфиналисткой, обыграв Халеп

Каролина Плишкова. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. прошел последний матч группового раунда.Вторая ракетка мира, 27-летняя чешкав трех сетах сломила сопротивление 28-летней румынки, занимающей в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:0, 2:6, 6:4.За 1 час 43 минуты, проведенные на корте, Плишкова выиграла семь геймов на подаче Халеп и проиграла пять на своей. Каролина выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок, а Симона один раз подала навылет и шесть раз ошиблась при подаче. В их личном противостоянии лидером остается румынка – 7:4.Напомним, в этом матче разыгрывалась последняя путевка в полуфинал Итогового турнира WTA. За выход в финал соревнований Плишкова сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.Во втором полуфинале встретятся действующая чемпионка турнира, украинка Элина Свитолина и швейцарка Белинда Бенчич.