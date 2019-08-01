Итоговый турнир WTA. Свитолина - Кенин: обзор матча (Видео)

Элина Свитолина одолела 20-летнюю американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 12-е место, со счетом

Напомним, Кенин заменила канадку Бьянку Андрееску, которая снялась с турнира из-за травмы колена.

Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе и вышла в полуфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.



На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) в Фиолетовой группе состоялся матч третьего тура, в котором действующая чемпионка турнира, 25-летняя украинкаодолела 20-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 7:5, 7:6(10) Напомним, Кенин заменила канадку Бьянку Андрееску, которая снялась с турнира из-за травмы колена.Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе и вышла в полуфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.