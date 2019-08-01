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Итоговый турнир WTA. Свитолина победой над Кенин завершила групповой этап
Итоговый турнир WTA. Свитолина победой над Кенин завершила групповой этапВ Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.

В Фиолетовой группе состоялся матч третьего тура, в котором действующая чемпионка турнира, 25-летняя украинка Элина Свитолина одолела 20-летнюю американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 7:5, 7:6(10). Напомним, Кенин заменила канадку Бьянку Андрееску, которая снялась с турнира из-за травмы колена.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати возможных, Кенин – три из девяти. Элина выполнила одиннадцать эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Софья два раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. Элина победила с шестого матчбола. Благодаря этой победе украинка стала лидером их личного противостояния – 3:2.
 
Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе и вышла в полуфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Вторая полуфиналистка от Фиолетовой группы определится в противостоянии румынки Симоны Халеп и чешки Каролины Плишковой. Их матчем завершится групповой этап, а победительница этой встречи сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.

Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября.
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