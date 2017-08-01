Париж. Шаповалов – Зверев: обзор матча третьего круга (Видео)

Денис Шаповалов, занимающий в мировом рейтинге 28-е место, в матче третьего круга на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция), нанес поражение шестой ракетке мира, 22-летнему немцу Александру Звереву (6), со счетом

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Шаповалов сразится с французом Гаэлем Монфисом.



20-летний канадец, занимающий в мировом рейтинге 28-е место, в матче третьего круга на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция), нанес поражение шестой ракетке мира, 22-летнему немцу(6), со счетом 6:2, 5:7, 6:2 . Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут.За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Шаповалов сразится с французом Гаэлем Монфисом.