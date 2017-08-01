Париж. Шаповалов обыграл Зверева и в 1/4 финала встретится с Монфисом

В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.



20-летний канадец Денис Шаповалов, занимающий в мировом рейтинге 28-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 22-летнему немцу Александру Звереву (6), со счетом 6:2, 5:7, 6:2.



Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Шаповалов реализовал пять брейк-пойнтов из 17-ти возможных, Зверев – два из 13-ти. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Денис допустил три двойные ошибки, а Александр – пять. В их личном противостоянии с минимальным преимуществом продолжает лидировать Зверев – 2:1.



За путевку в полуфинал «Мастерса» в Париже Шаповалов сразится с французом Гаэлем Фонфисом (13), который в трех партиях обыграл румына Раду Албота – 4:6, 6:4, 6:1.



Теннис. ATP Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция), Хард. Призовой фонд 5,791,280 евро. 48 участников.

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада) - Александр Зверев (Германия, 6) – 6:2, 5:7, 6:2

Гаэль Монфис (Франция, 13) – Раду Албот (Румыния) – 4:6, 6:4, 6:1