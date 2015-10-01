Париж. Надаль - Вавринка: обзор матча третьего круга (Видео)

Рафаэль Надаль (1) в матче третьего круга на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция), одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой со счетом

За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с французом Жо-Вилфридом Цонгой.



Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(1) в матче третьего круга на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция), одержал победу над представителем Швейцариисо счетом 6:4, 6:4 . Поединок продолжался 1 час 27 минут.За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с французом Жо-Вилфридом Цонгой.