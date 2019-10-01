Итоговый турнир WTA. Бенчич - Бертенс: обзор матча (Видео)

Белиндой Бенчич и 27-летней голландкой Кики Бертенс, занимающей в мировом рейтинге десятое место, был остановлен при счете

Бенчич одержала две победы и заняла второе место в Красной группе. В полуфинале Итогового чемпионата WTA она встретится с победительницей Фиолетовой группы, украинкой Элиной Свитолиной.





На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) матч третьего тура между седьмой ракеткой мира, 22-летней швейцаркойи 27-летней голландкой, занимающей в мировом рейтинге десятое место, был остановлен при счете 7:5, 1:0 в пользу швейцарки. Бертенс отказалась от продолжения борьбы, а официальной причиной отказа названо вирусное заболевание. Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.Бенчич одержала две победы и заняла второе место в Красной группе. В полуфинале Итогового чемпионата WTA она встретится с победительницей Фиолетовой группы, украинкой Элиной Свитолиной.