Итоговый турнир WTA. Барти - Квитова: обзор матча (Видео)

Эшли Барти в матче третьего тура в Красной группе обыграла 29-летнюю чешку Петру Квитову, занимающую в мировом рейтинге шестое место, со счетом

Барти одержала две победы в трех матчах и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.



На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) 23-летняя астралийкав матче третьего тура в Красной группе обыграла 29-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 6:2 . Матч продолжался 1 час 28 минут.Барти одержала две победы в трех матчах и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.