Джокович вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже





Прошлогодний финалист, первая ракетка мира 32-летний серб Новак Джокович (1) вышел в 1/4 финала после победы над 24-летним британцем Кайлом Эдмундом, занимающим в рейтинге ATP 75-е место, со счетом 7:6(7), 6:1.



За 1 час 22 минуты игрового времени Джокович реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных и не позволил Эдмунду заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Новака шесть эсов и одна двойная ошибка, а Кайл четыре раза подал навылет и дважды ошибся при подаче. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу серба.



За выход в полуфинал турнира Джоковичу предстоит сразиться с греком В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Прошлогодний финалист, первая ракетка мира 32-летний серб(1) вышел в 1/4 финала после победы над 24-летним британцем, занимающим в рейтинге ATP 75-е место, со счетом 7:6(7), 6:1.За 1 час 22 минуты игрового времени Джокович реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных и не позволил Эдмунду заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Новака шесть эсов и одна двойная ошибка, а Кайл четыре раза подал навылет и дважды ошибся при подаче. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу серба.За выход в полуфинал турнира Джоковичу предстоит сразиться с греком Стефаносом Циципасом (7).