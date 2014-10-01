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Париж. Димитров – Тим: обзор матча третьего круга (Видео)
28-летний болгарин Григор Димитров, занимающий в рейтинге ATP 27-е место, в матче третьего круга на турнире ATP категории Masters в Париже (Франция), нанес поражение пятой ракетке мира, 26-летнему австрийцу Доминику Тиму (5) со счетом 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 12 минут.
В четвертьфинале соперником Димитрова будет чилиец Кристьян Гарин.

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