Димитров победил Тима на «Мастерсе» в Париже

В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



28-летний болгарин Григор Димитров, занимающий в рейтинге ATP 27-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 26-летнему австрийцу Доминику Тиму (5) со счетом 6:3, 6:2.



За 1 час 12 минут, проведенные на корте, Димитров сделал три брейка и не позволили Тиму заработать ни одного брейк-пойнта. Григор выполнил два эйса и один раз ошибся при подаче, а Доминик на подаче не ошибался и три раза подал навылет. После этой победы болгарин стал лидером в их личном противостоянии – 3:2.



В четвертьфинале соперником Димитрова будет представитель Чили Кристьян Гарин, который был сильнее француза Жереми Шарди (Q) - 6:7(4), 6:4, 7:6(6).



Теннис. ATP Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция), Хард. Призовой фонд 5,791,280 евро. 48 участников.

Третий круг

Григор Димитров (Болгария) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:3, 6:2

Кристьян Гарин (Чили) - Жереми Шарди (Франция, Q) – 6:7(4), 6:4, 7:6(6)

