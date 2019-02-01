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Париж. Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/4 финала
В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Седьмая ракетка мира, 21-летний грек Стефанос Циципас (7) обыграл в двух сетах 20-летнего австралийца Алекса Де Минора, занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты играли 1 час 9 минут. Циципас взял три подачи Де Минора и не удержал одну свою. Стефанос выполнил одиннадцать эйсов и избежал ошибок на подаче, а Алекс два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была вторая победа грека в двух встречах с австралийцем.

За выход в полуфинал турнира Циципас сразится или с Новаком Джоковиче, или с британцем кайлом Эдмундом.
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