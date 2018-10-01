Итоговый турнир WTA. Бенчич вышла в полуфинал на отказе Бертенс

Белинда Бенчич. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.В Красной группе матч третьего тура между седьмой ракеткой мира, 22-летней швейцаркойи 27-летней голландкойс, занимающей в мировом рейтинге десятое место, был остановлен при счете 7:5, 1:0 в пользу швейцарки. Бертенс отказалась от продолжения борьбы, а официальной причиной отказа названо вирусное заболевание.Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Бенчич сделала два брейка, один эйс и допустила две двойные ошибки. На счету Бертенс 1 брейк и три эйса, при отсутствии двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается голландка – 3:1.Таким образом, Бенчич одержала две победы и заняла второе место в Красной группе. В полуфинале Итогового чемпионата WTA она встретится с победительницей Фиолетовой группы, украинкой Элиной Свитолиной.Первое место в Красной группе заняла австралийка Эшли Барти. Ее соперница по полуфиналу определится 1 ноября в противостоянии румынки Симоны Халеп и чешки Каролины Плишковой.